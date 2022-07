Tesla Aktie News: Tesla am Mittwochmittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Tesla 727,90 EUR

Das Papier von Tesla konnte um 20.07.2022 12:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 730,00 EUR. Die Tesla-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 734,40 EUR aus. Bei 726,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 14.453 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 04.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1.080,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 32,41 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 536,80 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 847,50 USD je Tesla-Aktie aus.

Tesla gewährte am 20.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 3,22 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 0,93 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 80,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.389,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18.756,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 19.10.2022 terminiert. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Tesla möglicherweise am 24.07.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 11,55 USD je Aktie belaufen.

