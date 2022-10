Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla wird am Freitagmittag ausgebremst

Aktien in diesem Artikel Tesla 209,80 EUR

Die Tesla-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 2,5 Prozent im Minus bei 211,65 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Tesla-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 209,75 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 212,15 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 50.285 Stück.

Am 04.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 360,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.05.2022 bei 193,20 EUR. Abschläge von 9,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 442,08 USD.

Am 19.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tesla ein EPS von 0,48 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 21.454,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 11.958,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 25.01.2023 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,08 USD je Tesla-Aktie belaufen.

JPMorgan-CEO Jamie Dimon spricht sich für Twitter-Übernahme durch Tesla-Chef Elon Musk aus

Tesla-Aktie deutlich tiefer: Tesla überzeugt beim Gewinn aber patzt beim Umsatz - RBC und Deutsche Bank senken Ziel für Tesla

Warum Tesla-Konkurrent NIO seine Fahrzeuge in Deutschland nur im Abo anbietet

