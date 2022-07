Tesla Aktie News: Tesla am Nachmittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel Tesla 817,20 EUR

Die Aktie legte um 22.07.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,8 Prozent auf 811,70 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tesla-Aktie bei 822,00 EUR. Bei 794,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 50.952 Tesla-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1.080,00 EUR erreichte der Titel am 04.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 24,84 Prozent zulegen. Am 28.07.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 536,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 845,42 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 20.07.2022. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,93 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 63,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16.934,00 USD im Vergleich zu 10.389,00 USD im Vorjahresquartal.

Tesla dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 19.10.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der Tesla-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 24.07.2023.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2022 12,02 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

