Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Vormittag im Aufwind

Tesla 865,40 EUR

Die Tesla-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 878,00 EUR. Die Tesla-Aktie legte bis auf 879,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 875,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 763 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 04.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1.080,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 18,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 574,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.08.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 845,42 USD für die Tesla-Aktie.

Am 20.07.2022 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. In Sachen EPS wurden 2,27 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 1,45 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 41,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.958,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.934,00 USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 19.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 12,29 USD je Tesla-Aktie.

