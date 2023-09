Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla zeigt sich am Vormittag gestärkt

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Tesla. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 242,30 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 242,30 EUR zu. Die Tesla-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 242,30 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 239,80 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 9.300 Tesla-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.09.2022 bei 308,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 27,12 Prozent Luft nach oben. Am 06.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 96,38 EUR. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 151,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 241,67 USD für die Tesla-Aktie aus.

Am 19.07.2023 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,91 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,76 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24.927,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 47,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.934,00 USD in den Büchern standen.

Die Tesla-Bilanz für Q3 2023 wird am 18.10.2023 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2023 3,36 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

