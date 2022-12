Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Tesla 121,76 EUR

Die Tesla-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,4 Prozent auf 125,36 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tesla-Aktie bisher bei 124,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 130,38 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 69.599 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 04.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 357,53 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 64,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 124,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 432,27 USD.

Am 19.10.2022 lud Tesla zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,62 USD je Aktie vermeldet. Tesla hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21.454,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 55,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.757,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 25.01.2023 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 4,07 USD je Aktie belaufen.

