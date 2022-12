Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Bären lasten am Freitagnachmittag auf Tesla

Aktien in diesem Artikel Tesla 114,80 EUR

-3,09% Charts

News

Analysen

Die Tesla-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 5,8 Prozent auf 114,86 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Tesla-Aktie bei 113,84 EUR. Mit einem Wert von 120,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 144.455 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.01.2022 bei 357,53 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 67,87 Prozent hinzugewinnen. Am 23.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 113,84 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 0,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 432,27 USD.

Am 19.10.2022 äußerte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,05 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 0,62 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 21.454,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.757,00 USD umgesetzt.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Tesla wird am 25.01.2023 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2022 4,06 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Umbau im Twitter-Headquarter: Musk baut Twitter-Büros in Schlafzimmer um

Ukraine-Krieg, Inflation, Krypto-Winter & Co.: Diese Nachrichten von der finanzen.net-Redaktion wurden 2022 am meisten gelesen

Aktien Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW schwächeln: Marktanteil deutscher Autobauer in China sinkt