Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 252,02 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,5 Prozent auf 252,02 USD. Die Tesla-Aktie zog in der Spitze bis auf 254,29 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 250,38 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2.936.565 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 19.12.2024 markierte das Papier bei 488,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 93,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.04.2024 bei 157,52 USD. Abschläge von 37,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Tesla-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 238,86 USD je Tesla-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tesla am 22.04.2025 vor. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,37 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,23 Prozent auf 19,34 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 21,30 Mrd. USD umgesetzt.

Tesla dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 28.04.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 2,26 USD in den Büchern stehen haben wird.

