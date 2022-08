Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Vormittag stärker

Aktien in diesem Artikel Tesla 898,00 EUR

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 893,60 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tesla-Aktie bisher bei 893,60 EUR. Bei 891,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 569 Tesla-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.080,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.11.2021 erreicht. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 17,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 579,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 54,18 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 845,42 USD für die Tesla-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 20.07.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,27 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,45 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Tesla im vergangenen Quartal 16.934,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 41,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tesla 11.958,00 USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Tesla am 19.10.2022 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 12,29 USD im Jahr 2022 aus.

