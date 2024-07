Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla gewinnt am Donnerstagnachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tesla. Zuletzt ging es für das Tesla-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,8 Prozent auf 222,13 USD.

Das Papier von Tesla konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,8 Prozent auf 222,13 USD. Bei 223,44 USD erreichte die Tesla-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 216,72 USD. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 4.986.926 Aktien.

Am 16.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 278,97 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,59 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.04.2024 bei 138,82 USD. Mit Abgaben von 37,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Tesla-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Analysten bewerten die Tesla-Aktie im Durchschnitt mit 176,88 USD.

Tesla ließ sich am 23.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,46 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 0,85 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 25,50 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tesla einen Umsatz von 24,93 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Tesla am 16.10.2024 präsentieren. Tesla dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.07.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 2,41 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich schlussendlich schwächer

Verluste in New York: NASDAQ 100 sackt letztendlich deutlich ab

Investor Frank Thelen: BYD und Tesla sind absolut auf Augenhöhe - in Europa