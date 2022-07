Tesla Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Tesla

Aktien in diesem Artikel Tesla 785,80 EUR

Die Aktie notierte um 26.07.2022 12:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 789,70 EUR. Bei 780,30 EUR markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 781,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.680 Tesla-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.080,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.11.2021 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,88 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 536,80 EUR. Dieser Wert wurde am 28.07.2021 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 47,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 845,42 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 20.07.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,93 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 63,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.389,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.934,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 19.10.2022 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 12,22 USD im Jahr 2022 aus.

