Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Die Tesla-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 0,7 Prozent auf 294,25 EUR ab. Die Tesla-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 292,60 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 293,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.184 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 360,00 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 18,26 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 193,20 EUR. Dieser Wert wurde am 25.05.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 52,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 679,33 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tesla am 20.07.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,76 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,48 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 41,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.934,00 USD umgesetzt, gegenüber 11.958,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Tesla wird am 19.10.2022 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 4,09 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

NCAP-Crashtest: Deutsche Teslas mit Bestnoten bei der Qualität

Expansion: BYD baut neue E-Auto-Fabrik in Thailand

Fake-YouTube-Kanal: Krypto-Betrüger nutzen kopiertes Musk-Interview

