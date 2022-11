Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Tesla

Aktien in diesem Artikel Tesla 170,90 EUR

Die Tesla-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 170,50 EUR abwärts. Der Kurs der Tesla-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 170,22 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 174,38 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 23.341 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.01.2022 bei 357,53 EUR. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 52,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2022 bei 161,12 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 447,73 USD angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 19.10.2022. Es stand ein EPS von 1,05 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 0,62 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tesla im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21.454,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 13.757,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Tesla am 25.01.2023 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2022 4,08 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

