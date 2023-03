Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittag in Grün

Aktien in diesem Artikel Tesla 176,94 EUR

Um 12:04 Uhr ging es für das Tesla-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 192,02 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 255.644 Stück.

Am 06.04.2022 markierte das Papier bei 384,29 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 50,03 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 07.01.2023 auf bis zu 101,82 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 88,59 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 389,36 USD.

Tesla gewährte am 25.01.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,05 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 0,85 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Tesla am 24.04.2023 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 3,96 USD im Jahr 2023 aus.

