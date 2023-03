Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verteuert sich am Mittwochvormittag

Aktien in diesem Artikel Tesla 176,36 EUR

1,36% Charts

News

Analysen

Die Aktie legte um 09:21 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,8 Prozent auf 176,00 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Tesla-Aktie bei 176,28 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 175,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 18.116 Tesla-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.04.2022 auf bis zu 350,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 49,71 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 96,38 EUR. Dieser Wert wurde am 06.01.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 82,61 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Tesla-Aktie im Durchschnitt mit 389,36 USD.

Am 25.01.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,05 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Tesla am 24.04.2023 vorlegen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 3,96 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Ein Jahr Tesla-Produktion in Grünheide: Das ist in 12 Monaten passiert

NASDAQ-Wert Tesla-Aktie: Update ermöglicht Einparkhilfe ohne Ultraschall - aber nicht für jedes Tesla-Auto

Elon Musk: Twitter-Umfragen nur noch für zahlende Abo-Kunden

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com