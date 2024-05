Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich Tesla

Die Aktie von Tesla gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesla-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 175,76 USD.

Das Papier von Tesla gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 175,76 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Tesla-Aktie bei 173,96 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 174,16 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.699.109 Tesla-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.07.2023 bei 299,29 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 70,28 Prozent wieder erreichen. Am 23.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 138,82 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Tesla-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 170,11 USD aus.

Am 23.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,37 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21,30 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 8,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,33 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Tesla dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 17.07.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,43 USD fest.

