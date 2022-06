Tesla Aktie News: Tesla gibt am Vormittag ab

Aktien in diesem Artikel Tesla 660,80 EUR

-0,71% Charts

News

Analysen

Die Tesla-Aktie notierte um 29.06.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 664,30 EUR. Die Tesla-Aktie gab in der Spitze bis auf 663,20 EUR nach. Mit einem Wert von 664,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 648 Tesla-Aktien.

Bei einem Wert von 1.080,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2021). Mit einem Zuwachs von mindestens 38,49 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.07.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 523,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 26,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 847,50 USD.

Am 20.04.2022 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,93 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Tesla 18.756,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 80,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10.389,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Tesla am 25.07.2022 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 16,29 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tesla-Aktie braucht positive Impulse: Wo die nächste Tesla-Gigafactory gebaut werden könnte

Veränderung der Unternehmenskultur bei SpaceX unerwünscht? Das steckt hinter der Kündigungswelle nach der Kritik an Elon Musk

NASDAQ, S&P 500 & Co: Microsoft-Aktie, NVIDIA-Aktie, Amazon-Aktie, Apple-Aktie & Co im Fokus: Das sind die Bilanzen der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com