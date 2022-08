Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag Verlust reich

Aktien in diesem Artikel Tesla 282,90 EUR

-2,38% Charts

News

Analysen

Die Tesla-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 2,7 Prozent auf 283,45 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Tesla-Aktie ging bis auf 281,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 285,00 EUR. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 56.200 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 360,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2021). Gewinne von 21,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 193,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 46,71 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 740,42 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 20.07.2022. Das EPS wurde auf 0,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.934,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 41,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.958,00 USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Tesla am 19.10.2022 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 3,97 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Verstoß gegen Eichrecht: Mehrere Tausend Tesla-Supercharger in Deutschland sind gesetzeswidrig

Besserung von Teslas Lieferschwierigkeiten in Sicht? Wartezeit für Tesla-Autos verkürzt sich in China

Tesla dementiert Personalwechsel: David Searle nach wie vor Teil des Unternehmens