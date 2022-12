Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla haussiert am Donnerstagnachmittag

Aktien in diesem Artikel Tesla 115,08 EUR

Um 04:22 Uhr stieg die Tesla-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 9,3 Prozent auf 113,24 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Tesla-Aktie sogar auf 113,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 108,06 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 291.017 Tesla-Aktien.

Am 04.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 357,53 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 68,33 Prozent hinzugewinnen. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 98,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 432,27 USD je Tesla-Aktie aus.

Tesla veröffentlichte am 19.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,05 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 0,62 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 21.454,00 USD gegenüber 13.757,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Tesla am 25.01.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 4,06 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

