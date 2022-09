Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Freitagnachmittag in Rot

Aktien in diesem Artikel Tesla 280,00 EUR

Die Tesla-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 276,15 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Tesla-Aktie ging bis auf 269,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 277,85 EUR. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 43.038 Aktien.

Am 04.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 360,00 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 193,20 EUR am 25.05.2022. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 42,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 679,33 USD.

Am 20.07.2022 hat Tesla die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 16.934,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 41,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.958,00 USD erwirtschaftet worden.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 19.10.2022 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2022 4,10 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

