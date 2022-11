Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittwochmittag mit Kursabschlägen

Aktien in diesem Artikel Tesla 176,36 EUR

Die Tesla-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 176,24 EUR. Die Tesla-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 174,48 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 175,68 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 12.708 Tesla-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 357,53 EUR erreichte der Titel am 04.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 50,71 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 161,12 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 9,38 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 447,73 USD für die Tesla-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 19.10.2022. In Sachen EPS wurden 1,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 0,62 USD je Aktie eingenommen. Tesla hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21.454,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 55,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.757,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Tesla am 25.01.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 4,08 USD je Tesla-Aktie.

