Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittwochmittag mit roten Vorzeichen

Der Tesla-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 277,75 EUR. In der Spitze fiel die Tesla-Aktie bis auf 277,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 280,95 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 18.914 Tesla-Aktien.

Bei einem Wert von 360,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2021). Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 22,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 25.05.2022 auf bis zu 193,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 43,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 740,42 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 20.07.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,76 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16.934,00 USD im Vergleich zu 11.958,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 19.10.2022 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 3,98 USD im Jahr 2022 aus.

