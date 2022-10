Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Montagnachmittag im Aufwind

Aktien in diesem Artikel Tesla 230,50 EUR

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 227,20 EUR zu. Die Tesla-Aktie zog in der Spitze bis auf 231,05 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 228,70 EUR. Bisher wurden heute 36.789 Tesla-Aktien gehandelt.

Am 04.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 360,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Am 25.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 193,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 17,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 442,08 USD.

Am 19.10.2022 hat Tesla die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,05 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,62 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tesla im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21.454,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 13.757,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 25.01.2023 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2022 4,09 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

