Im Tesla eingesperrt: Batterieausfälle bei hoher Hitze häufen sich

Tesla

Für viele ein Horrorszenario - eingesperrt im eigenen Wagen bei knapp 40 Grad. Genau das ist einem Mann in den USA in seinem Tesla Model Y passiert. Auch andere Nutzer berichten von Batterieproblemen bei Hitze.

• 73-jähriger Mann bei hohen Temperaturen in eigenem Tesla eingesperrt

• Benutzerhandbuch gibt Auskunft über manuelle Öffnungsweise

• Mehrere Nutzer sprechen von Batterieproblemen



Gefangen im eigenen Fahrzeug

Ein eher unschönes Ereignis hat zuletzt unter Tesla-Fans für Aufsehen gesorgt. Ein Mann aus Arizona berichtete dem US-Sender ABC7, dass er aufgrund eines Batterieausfalls bedingt durch hohe Temperaturen in seinem Tesla Model Y gefangen war und nicht mehr aussteigen konnte. "Ich konnte die Türen nicht öffnen. Ich konnte die Fenster nicht herunterlassen. Der Computer war tot, also konnte ich das Handschuhfach nicht öffnen. Ich konnte nichts öffnen", so der 73-Jahre alte Rick Meggison gegenüber dem Sender. Er verbrachte etwa 20 Minuten in seiner Garage bei einer Temperatur von 100 Grad Fahrenheit (ungefähr 37 Grad Celsius), bevor er befreit wurde. Meggison betonte die potenzielle Gefahr, bei hohen Temperaturen im Auto eingeschlossen zu sein.

Manuelle Öffnung ist möglich

Wie viele andere Nutzer auch, schien Meggison das Benutzerhandbuch seines Fahrzeugs offenbar nicht gründlich gelesen zu haben. In dem Handbuch wird nämlich darauf hingewiesen, dass die Vordertüren des Model Y mithilfe eines mechanischen Hebels unter dem Türöffner geöffnet werden können. Bei dem Beifahrersitz ist der Öffnungsmechanismus allerdings schon etwas versteckter - um im Notfall aussteigen zu können, muss der Beifahrer die Matte aus der hinteren Türtasche nehmen und eine rote Lasche drücken. Im Benutzerhandbuch wird außerdem darauf hingewiesen, dass nicht alle Model Y Fahrzeuge mit einer manuellen Türöffnung für die hinteren Türen ausgestattet sind. Da es nicht explizit gekennzeichnet sei, wüsste man nicht, dass es eine manuelle Türöffnung gebe, so Meggison gegenüber ABC7. Tesla selbst weist auch darauf hin, dass der Hebel nur bei Stromausfall benutzt werden sollte, da das Fenster Schaden nehmen könne.

Bekanntes Problem bei Tesla-Fahrzeugen

Laut ABC7 haben schon mehrere Tesla-Fahrer Beschwerden im Zusammenhang mit Batterieausfällen bei hohen Temperaturen eingereicht. Ein Nutzer berichtete, dass seine beiden Hunde im Auto gewesen seien, als die Batterie an einem heißen Tag ausfiel und das Auto sich nicht mehr öffnen ließ. Auch Business Insider berichtete Anfang Juli 2023 über einen Fall, bei dem ein Besitzer aus Texas aus seinem Model 3 ausgesperrt wurde, nachdem die 12-Volt-Batterie im Zuge der texanischen Hitzewelle ausfiel und sich das Fahrzeug mit der üblichen Key-Card dadurch nicht mehr öffnen ließ.

