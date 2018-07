Tesla Quadra: Plant Elon Musk eine Offensive in der Smartphonebranche?

Tesla 258,62 EUR -0,19% Charts

Es gibt kein vergleichbares Unternehmen welches so im Fokus der Medien steht wie der Automobilhersteller Tesla. Das US-amerikanische Unternehmen mit CEO Elon Musk sorgt beinahe täglich für Schlagzeilen. Neben bestehenden Problemen, wie der Einhaltung der Produktionsziele für den Model 3, und der Bereitstellung einer Kapsel für die Rettung der thailändischen Fußballmannschaft, scheint sich Musk auch nebenbei mit einem neuen hauseigenen Smartphone zu beschäftigen. Jedoch ist die Zuverlässigkeit des Leaks schwer einschätzbar, obwohl sich die Gerüchte seit November 2017 halten. Außer den veröffentlichten Bildern gibt es keine weiteren neuen Hinweise rund um das möglicherweise geplante Handy. Eine bis dato unbekannte Quelle hat die Bilder zu dem vermeintlichen Tesla Smartphone veröffentlicht. Der Name des neuen Geräts soll demnach "Quadra" lauten. Nach der im letzten Jahr gelaunchten Powerbank könnte dies der endgültige Vorstoß des Unternehmens in die Smartphone-Branche bedeuten.

Tesla Quadra

Das Leaks-Magazin "SlashLeaks" hat mehrere Fotos eines möglichen Smartphone des Automobilherstellers Tesla veröffentlicht. Darauf sind jeweils das Front- und Rückpanel des Tesla Quadra zu sehen. Die Frontabdeckung kommt ganz im Zeitgeist jetziger Flaggschiffe mit einer Notch, hierbei jedoch eckig und nicht abgerundet und mit extrem schmalem Rahmen. Auf der Rückseite scheint das Tesla-Logo herausgefräst worden zu sein. Dahinter könnte sich ein innovatives Gimmick ganz nach dem Geschmack von Elon Musk verstecken. Viel mehr Aussagen lassen die veröffentlichten Bilder jedoch nicht zu. Jedoch ist es fragwürdig, ob Tesla die Smartphones selbst herstellt, oder wie im Fall von Porsche Design einfach die Markenrechte an einen Smartphone-Hersteller wie Huawei verkauft und diesem die Distribution überlässt. Eins ist jedoch sicher: Das "Tesla Smartphone 9.1" gibt es bereits: Die ComTrade Group vertreibt diese Marke hauptsächlich auf dem osteuropäischen und nordafrikanischen Markt.

