Tesla-Besitzer entdeckt lebensbedrohliches Problem

• Mit dem Dog Mode können Hunde im Auto bleiben• Neue Funktion von Tesla kontrolliert Temperatur im Wagen nach Verlassen• Probleme des Dog Modes bereits einen Tag später behoben

Im Tesla Temperatur per Knopfdruck regulieren

Seinen Hund bei Hitze im Auto zu lassen ist besonders für Hunde-Liebhaber ein absolutes No-Go. Denn innerhalb von nur wenigen Minuten wärmt sich der Innenraum des Fahrzeuges so stark auf, dass das für das Haustier lebensgefährlich werden kann. Tesla hat dafür einen eigenen "Dog Mode" geschaffen. Die neue Funktion lässt sich ganz leicht per Knopfdruck aktivieren und sorgt dafür, dass die Klimaanlage auch dann noch weiterläuft, wenn das Fahrzeug parkt und der Besitzer das Auto verlassen hat. Das verbaute Tablet-Display im Auto zeigt zusätzlich die Temperatur des Wagens an, sodass auch Personen außerhalb des Fahrzeugs klar erkennen können, dass das Tier vor Hitze geschützt ist und nicht in Gefahr schwebt.

Twitter-User machte Musk auf Fehler aufmerksam

Doch ein Nutzer der neuen Funktion teilte via Twitter mit, dass sich ein gefährlicher Fehler in den Dog Mode eingeschlichen habe. Der Hunde-Modus scheint in der bisherigen Version nur korrekt zu funktionieren, wenn die Klimaanlage zuvor nicht manuell verstellt wurde. Das jedenfalls berichtet der Twitter-Nutzer Rahui Sood. "Ich habe heute den Hunde-Modus benutzt und zum Glück die App offengelassen. Zu meinem Entsetzen betrug die Temperatur im Auto 85 Grad Fahrenheit und stieg weiter an", schrieb er. "Wenn man den Ventilator manuell einstellt, bleibt die Klimaanlage aus", lautet seine Schlussfolgerung.

@elonmusk @Tesla warning about dog mode...



It's hot as all hell in Seattle. Today I used dog mode and luckily I kept the app open, to my horror the car was 85 degrees and climbing!



Dog mode only works if in auto, if you manually set the fan and leave the AC turns off.- Rahul Sood 🦄 (@rahulsood) 31. Juli 2019

Fehlerbehebung in nur einem Tag

Die Reaktion von Musk kam bereits wenige Minuten später. "Reparieren das…", teile er auf Twitter mit und bestätigte damit auch den aufgetretenen Fehler. Tesla schickt mit seinen Funk-Updates regelmäßig nicht nur neue Funktionen auf bereits verkaufte Autos, sondern auch Fehlerkorrekturen. Der Fehler im Hunde-Modus wurde laut einem neuen Tweet von Sood nur knapp einen Tag nach dem Bekanntwerden des Problems bereits behoben. Mit dem neuen Software-Update wird die Temperatur in Autos von Tesla auf dem vorher eingestellten Wert gehalten. Die Klimaanlage des Wagens ist so auch noch nach Verlassen des Autos aktiv und hält die Temperatur im Innenraum konstant. Zusätzlich zum eingebauten Touch-Display kann der Tesla-Besitzer die Funktion auch über eine App steuern und kontrollieren und so jederzeit das Wohlergehen seines Vierbeiners garantieren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nadezda Murmakova / Shutterstock.com, Hattanas Kumchai / Shutterstock.com