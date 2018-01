So will Elon Musk das Aufladen eines Teslas zu einem besonderen Erlebnis machen

Wer sich für Elektromobilität entscheidet, der sieht sich früher oder später mit dem Faktor Ladezeit und Reichweite konfrontiert. Auch für potenzielle Tesla -Käufer waren Sorgen über eine zu geringe Reichweite und lange Ladezeiten oft ein Hindernis, vor dem sie letztendlich doch zurückscheuten. Zwar brachte Tesla sein Supercharger-Netzwerk gut voran und konnte inzwischen einige solcher Bedenken zerstreuen. Doch Tesla-Chef Elon Musk gehen die Ideen diesbezüglich dennoch nicht aus. Am Wochenende twitterte er einen neuen Einfall, wie er für seine Kunden die Ladezeit an den Tesla-Chargern künftig zu einer regelrechten Attraktion machen will. Das neue "Feature" an der Supercharger-Station: Ein oldschool Drive-In Restaurant mit rollschuhfahrenden Bedienungen.

Gonna put an old school drive-in, roller skates & rock restaurant at one of the new Tesla Supercharger locations in LA - Elon Musk (@elonmusk) 7. Januar 2018

Rock 'n' Roll Restaurants an Tesla-Ladestationen - die Kunden sind begeistert

Die Tesla-Fans zeigten sich von dieser Idee prompt begeistert und machten ihrerseits Vorschläge zum neuen Erlebnisrestaurant an der Tesla-Aufladestation. Ein Twitter-User schlug beispielsweise vor, dass Teslas doch automatisch das Menü auf ihrem Bildschirm anzeigen könnten - und Musk nahm den Faden direkt auf, indem er antwortete: "Warum nicht?".

Good idea. We can just have the menu pop up as soon as you put the car into park. - Elon Musk (@elonmusk) 7. Januar 2018

Im Verlauf der Tweets erweiterte Musk den potenziellen Erlebnistempel dann auch noch um ein Kino.

Of course. And an outdoor screen that plays a highlight reel of the best scenes in movie history. - Elon Musk (@elonmusk) 7. Januar 2018

Die vordergründige Message hinter dem Tweet-Fest scheint offensichtlich. Wer sich um zu lange Ladezeiten sorgt, dem soll die Wartezeit kräftig versüßt werden. Doch möglicherweise soll Musks Gute-Laune-Offensive auch etwas anderes verschleiern.

Ablenkungsmanöver von Teslas "Produktionshölle"?

Nach wie vor steht Tesla nämlich unter scharfer Beobachtung in Bezug auf die Model 3-Produktion. In Teslas erstes billigeres Modell für den Massenmarkt hatten Tesla-Anleger besonders im vergangenen Jahr große Hoffnungen gesetzt. Verzögerungen im Produktionsprozess ließen Tesla jedoch empfindlich hinter die prognostizierte Auslieferungsquote zurückfallen, was Kunden, Anleger und auch Analysten zunehmend nervös macht. Im vierten Quartal wurden lediglich 1.550 Stück von Teslas erstem Mittelklassewagen ausgeliefert. Damit wurden die ohnehin bereits gesenkten Erwartungen der Analysten massiv enttäuscht. Tech-Analyst Gene Munster hatte im Vorfeld etwa damit gerechnet, dass Tesla im vierten Quartal nur 2.500 Model 3 Lieferungen verbuchen konnte, berichtete das Nachrichtenportal "U.S. News". Darüber hinaus sei nicht davon auszugehen, dass der E-Auto-Hersteller sein Produktionsziel für 2018 einhalten wird. Es sei von erneuten Verzögerungen auszugehen, so Munster. Das Online-Magazin "Seeking Alpha" mutmaßte gar, dass Tesla noch vor Jahresende "finanziell implodieren" werde.

Ob Musks neue Idee eines Erlebnisrestaurants an der Supercharger-Station nun dazu gedacht war, die Laune der Tesla-Fans angesichts der negativen Einschätzungen oben zu halten, ist fraglich. Ein tatsächliches finanzielles Desaster bei Tesla ließe sich gewiss auch durch ausreichend Popcorn beim Ladevorgang nicht vertuschen. Möglicherweise ist Musks neues Warteprogramm beim Tesla-Aufladen lediglich eine weitere seiner ungewöhnlichen Ideen. Die Produktionsengpässe, mit denen Tesla weiterhin kämpft, werden wohl weder Analysten noch Kunden dadurch aus den Augen verlieren.

