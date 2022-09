thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Donnerstagmittag südwärts

Die thyssenkrupp-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 2,0 Prozent auf 5,46 EUR nach. Bei 5,43 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,48 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 888.017 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 11,36 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 51,93 Prozent hinzugewinnen. Bei 4,82 EUR fiel das Papier am 05.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,19 Prozent.

Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 11,83 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,89 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,20 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 10.599,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.676,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 22,16 Prozent gesteigert.

Am 17.11.2022 dürfte die Q4 2022-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 23.11.2023.

Den erwarteten Gewinn je thyssenkrupp-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,80 EUR fest.

