thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Montagmittag mit roter Tendenz

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 7,24 EUR. Das Tagestief markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 7,09 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,31 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 792.971 thyssenkrupp-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.05.2021 markierte das Papier bei 11,73 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die thyssenkrupp-Aktie 38,22 Prozent zulegen. Am 06.04.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,67 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 8,57 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 13,14 EUR.

Am 10.02.2022 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,17 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,23 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 9.023,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.321,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte thyssenkrupp am 11.05.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 11.05.2023 dürfte thyssenkrupp die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,42 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Quinta / Shutterstock.com