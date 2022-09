thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag im Aufwind

Um 12:22 Uhr ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,0 Prozent auf 5,67 EUR. In der Spitze legte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 5,69 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,56 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 797.673 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Bei 11,36 EUR markierte der Titel am 22.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 50,08 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.07.2022 bei 4,82 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 17,54 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 11,83 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 10.05.2022. Das EPS wurde auf 0,89 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,20 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,16 Prozent auf 10.599,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.676,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte thyssenkrupp am 17.11.2022 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 23.11.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,80 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

