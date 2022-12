thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag in Grün

Die thyssenkrupp-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 5,54 EUR. Zwischenzeitlich stieg die thyssenkrupp-Aktie sogar auf 5,55 EUR. Bei 5,39 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.324.643 thyssenkrupp-Aktien.

Bei 10,94 EUR markierte der Titel am 13.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 49,32 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 4,17 EUR. Abschläge von 33,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,57 EUR.

thyssenkrupp veröffentlichte am 24.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,19 EUR je Aktie vermeldet. thyssenkrupp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.568,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.441,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.02.2023 veröffentlicht. Am 13.02.2024 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,572 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

