thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag stärker

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 8,52 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 8,52 EUR zu. Die thyssenkrupp-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 8,58 EUR aus. Bei 8,46 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.535.646 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,95 EUR erreichte der Titel am 19.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,77 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 67,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für thyssenkrupp-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,157 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,88 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte thyssenkrupp am 15.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,06 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8,58 Mrd. EUR.

Voraussichtlich am 14.08.2025 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 06.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,535 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

