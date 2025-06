thyssenkrupp Aktie News: Anleger schicken thyssenkrupp am Dienstagvormittag ins Minus

Aktie im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 8,42 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 8,42 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,41 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,46 EUR. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 147.145 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 10,95 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2025). Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 23,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,77 EUR. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 67,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,157 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,88 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

Am 15.05.2025 hat thyssenkrupp in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,25 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 8,58 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 9,06 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von thyssenkrupp rechnen Experten am 06.08.2026.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,535 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Trump plant Verdoppelung der Stahlzölle - Start schon in dieser Woche möglich

thyssenkrupp-Aktie rot: thyssenkrupp Steel will Sozialplan für Stellenabbau

Mai 2025: Analysten sehen Potenzial bei thyssenkrupp-Aktie