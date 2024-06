thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp büßt am Dienstagnachmittag ein

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 4,51 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 4,51 EUR. In der Spitze büßte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 4,48 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 4,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.892.271 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,54 EUR) erklomm das Papier am 15.06.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 67,37 Prozent. Bei 4,29 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 4,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,150 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,13 EUR.

thyssenkrupp gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp -0,36 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,32 Prozent zurück. Hier wurden 9,06 Mrd. EUR gegenüber 10,11 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.08.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 07.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,416 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Montagshandel in Frankfurt: MDAX liegt mittags im Plus

MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel Verlust hätte ein thyssenkrupp-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

thyssenkrupp-Aktie schließt stabil: Stahl-Joint-Venture wird nicht mehr vollständig finanziert