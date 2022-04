thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag im Minus

Das Papier von thyssenkrupp gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 7,62 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der thyssenkrupp-Aktie ging bis auf 7,61 EUR. Mit einem Wert von 7,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 176.053 Stück.

Am 09.04.2021 markierte das Papier bei 12,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die thyssenkrupp-Aktie 57,50 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 7,53 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 1,13 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 13,87 EUR.

Am 10.02.2022 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte thyssenkrupp ein EPS von -0,23 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 18,86 Prozent zurück. Hier wurden 7,32 Milliarden EUR gegenüber 9,02 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2022 dürfte thyssenkrupp am 10.02.2022 präsentieren. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 11.05.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp im Jahr 2023 1,50 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

