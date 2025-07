thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Mittag schwächer

thyssenkrupp im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 9,71 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,6 Prozent auf 9,71 EUR. Im Tief verlor die thyssenkrupp-Aktie bis auf 9,58 EUR. Bei 9,92 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.544.614 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die thyssenkrupp-Aktie 12,79 Prozent zulegen. Bei 2,77 EUR fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 71,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

thyssenkrupp-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,150 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,00 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

thyssenkrupp veröffentlichte am 15.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,35 Prozent auf 8,58 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 14.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von thyssenkrupp rechnen Experten am 06.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,511 EUR je Aktie aus.

