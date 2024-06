thyssenkrupp Aktie News: Anleger schicken thyssenkrupp am Mittag ins Minus

Aktie im Blick

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von thyssenkrupp gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 4,47 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,6 Prozent auf 4,47 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die thyssenkrupp-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,46 EUR aus. Bei 4,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 888.893 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,54 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.06.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 68,76 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 26.02.2024 Kursverluste bis auf 4,29 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 3,96 Prozent wieder erreichen.

thyssenkrupp-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,150 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 8,13 EUR an.

Am 15.05.2024 hat thyssenkrupp in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,13 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat thyssenkrupp im vergangenen Quartal 9,06 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte thyssenkrupp 10,11 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte thyssenkrupp am 14.08.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 07.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,416 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX schlussendlich leichter

thyssenkrupp-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai

thyssenkrupp Steel holt sich Grünstrom - thyssenkrupp-Aktie leichter