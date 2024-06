thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zieht am Vormittag an

thyssenkrupp im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 4,52 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von thyssenkrupp zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 4,52 EUR. Den Tageshöchststand markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 4,53 EUR. Bei 4,52 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 43.112 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,54 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.06.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 66,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,29 EUR am 26.02.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 4,98 Prozent Luft nach unten.

Nachdem thyssenkrupp seine Aktionäre 2023 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,13 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp -0,36 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,06 Mrd. EUR – eine Minderung von 10,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,11 Mrd. EUR eingefahren.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 präsentieren. thyssenkrupp dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.08.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,416 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

