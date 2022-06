thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag freundlich

Um 07.06.2022 12:22:00 Uhr konnte die Aktie von thyssenkrupp zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 9,02 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 9,03 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,98 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 527.053 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,36 EUR) erklomm das Papier am 22.11.2021. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 20,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.04.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,67 EUR ab. Abschläge von 35,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 13,16 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 11.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,89 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,32 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,57 Prozent auf 10.599,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.577,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 11.08.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 10.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von thyssenkrupp.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,45 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: thyssenkrupp AG