thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp wird am Donnerstagmittag ausgebremst

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von thyssenkrupp befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 3,36 EUR ab.

Die thyssenkrupp-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 1,8 Prozent auf 3,36 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte thyssenkrupp-Aktie bei 3,33 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 620.809 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.09.2023 erreicht. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 55,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,23 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 4,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,150 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,93 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das thyssenkrupp ein Ergebnis je Aktie von -0,36 EUR vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,32 Prozent auf 9,06 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,11 Mrd. EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte thyssenkrupp am 14.08.2024 vorlegen. Am 20.11.2025 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,171 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.

