thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 3,29 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von thyssenkrupp gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 3,29 EUR abwärts. Bei 3,26 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,26 EUR. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 52.137 Stück gehandelt.

Am 22.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,19 EUR an. 118,73 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 2,77 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2024). Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 18,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,142 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die thyssenkrupp-Aktie bei 5,08 EUR.

thyssenkrupp veröffentlichte am 15.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,13 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,56 Prozent zurück. Hier wurden 9,06 Mrd. EUR gegenüber 9,60 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 19.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 20.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass thyssenkrupp im Jahr 2024 0,139 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: MDAX zeigt sich schlussendlich schwächer

thyssenkrupp-Aktie sinkt: NRW-Regierung steht weiterhin hinter Grünstahlprojekt von thyssenkrupp

MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer