thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag im Plus

So entwickelt sich thyssenkrupp

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 4,08 EUR. Im Tageshoch stieg die thyssenkrupp-Aktie bis auf 4,10 EUR. Bei 4,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 68.266 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,52 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.07.2023 erreicht. Gewinne von 84,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 28.06.2024 Kursverluste bis auf 3,97 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 2,82 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten thyssenkrupp-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,150 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,98 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte thyssenkrupp am 15.05.2024 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 EUR gegenüber -0,36 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,32 Prozent auf 9,06 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2024 veröffentlicht. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 07.08.2025 präsentieren.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,330 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

XETRA-Handel: MDAX beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone

Pluszeichen in Frankfurt: Gewinne im MDAX

Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX schwächelt am Donnerstagmittag