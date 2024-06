thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich thyssenkrupp

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 4,14 EUR.

Um 09:07 Uhr rutschte die thyssenkrupp-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 4,14 EUR ab. In der Spitze fiel die thyssenkrupp-Aktie bis auf 4,14 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,16 EUR. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 106.389 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.06.2023 bei 7,54 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Kursplus von 81,95 Prozent wieder erreichen. Am 11.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,15 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für thyssenkrupp-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,150 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,13 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 15.05.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 9,06 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte thyssenkrupp am 14.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 07.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von thyssenkrupp.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,416 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

