thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 4,84 EUR zu. Die thyssenkrupp-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,93 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,78 EUR. Bisher wurden heute 1.847.192 thyssenkrupp-Aktien gehandelt.

Am 22.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,36 EUR an. Gewinne von 57,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 4,17 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,91 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

Am 11.08.2022 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,12 EUR, nach 0,20 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat thyssenkrupp im vergangenen Quartal 10.950,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte thyssenkrupp 8.676,00 EUR umsetzen können.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 17.11.2022 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 23.11.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,69 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

