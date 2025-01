thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Dienstagvormittag im Plus

Kursverlauf

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 3,97 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,7 Prozent auf 3,97 EUR zu. Bei 3,98 EUR erreichte die thyssenkrupp-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,92 EUR. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 121.947 Stück gehandelt.

Am 15.01.2024 markierte das Papier bei 6,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 35,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,77 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,151 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 5,13 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte thyssenkrupp am 19.11.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,70 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ein EPS von -3,23 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,03 Prozent auf 8,81 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,81 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte thyssenkrupp am 13.02.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 17.02.2026.

Den erwarteten Gewinn je thyssenkrupp-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,770 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: MDAX präsentiert sich zum Ende des Montagshandels leichter

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX im Minus

MDAX aktuell: MDAX sackt am Montagmittag ab