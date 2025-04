thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Kurs der thyssenkrupp

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 9,44 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die thyssenkrupp-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 9,44 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 9,59 EUR. Bei 9,37 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 2.506.769 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.03.2025 auf bis zu 10,95 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 16,00 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 2,77 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 70,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,157 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,13 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

Am 13.02.2025 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp ebenfalls -0,50 EUR je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,83 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,18 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 15.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 19.05.2026 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,673 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein thyssenkrupp-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Rheinmetall-Aktie entfernt sich von Allzeithoch - auch andere Rüstungsaktien tiefer

thyssenkrupp-Aktie tiefer: IG Metall will über Sozialtarif bei HKM verhandeln