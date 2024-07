thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Montagvormittag in Rot

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Zuletzt ging es für die thyssenkrupp-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 3,99 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 3,99 EUR. Das bisherige Tagestief markierte thyssenkrupp-Aktie bei 3,98 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 4,01 EUR. Zuletzt wechselten 137.745 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Bei 7,48 EUR markierte der Titel am 05.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 46,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 3,97 EUR fiel das Papier am 28.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 0,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten thyssenkrupp-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,150 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,98 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 15.05.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ein EPS von -0,36 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,32 Prozent zurück. Hier wurden 9,06 Mrd. EUR gegenüber 10,11 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 14.08.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 07.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,330 EUR im Jahr 2024 aus.

