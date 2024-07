thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Vormittag schwächer

Aktie im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 3,96 EUR.

Der thyssenkrupp-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 3,96 EUR. Das Tagestief markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 3,96 EUR. Bei 3,98 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 239.647 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 05.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 89,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,96 EUR. Dieser Wert wurde am 16.07.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 0,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

thyssenkrupp-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,150 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,93 EUR.

Am 15.05.2024 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ein EPS von -0,36 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 9,06 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,32 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 14.08.2024 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 07.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von thyssenkrupp.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,330 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

