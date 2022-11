thyssenkrupp Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von thyssenkrupp

Die thyssenkrupp-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 5,86 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die thyssenkrupp-Aktie bis auf 5,85 EUR. Bei 5,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 73.053 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 11,36 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,43 Prozent hinzugewinnen. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,17 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,53 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

Am 11.08.2022 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,12 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,20 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.950,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.676,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 17.11.2022 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 23.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von thyssenkrupp.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 1,53 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

