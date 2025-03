thyssenkrupp Aktie News: Bullen treiben thyssenkrupp am Mittag an

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von thyssenkrupp legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 5,6 Prozent auf 9,14 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 5,6 Prozent auf 9,14 EUR zu. Bei 9,19 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,78 EUR. Zuletzt wechselten 3.388.986 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,86 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (2,77 EUR). Mit einem Kursverlust von 69,71 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,158 EUR je thyssenkrupp-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,38 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 13.02.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,50 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,18 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7,83 Mrd. EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte thyssenkrupp am 15.05.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 19.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von thyssenkrupp.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,668 EUR je Aktie aus.

